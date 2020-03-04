YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS başvurusu için son şans!

Üniversite sınavına girmek isteyen öğrenciler YKS geç başvuru günün araştırıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihi yaklaştı. Son şansı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde YKS geç başvuru tarihi yer alıyor. YKS hakkında yanıt arayan öğrenciler bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. İşte YKS başvuruları hakkında detaylar…

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi olarak 18 – 19 Mart belirlendi. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 105 TL ücret ödeyecek.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.