YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuruları yapamayan öğrenciler için geç başvuru tarihini araştırıyor. Çok sayıda öğrenci YKS geç başvuru ile ne kadar sınav ücreti ödeyeceğini merak ediyor. Peki, 2020 YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri…

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi olarak 18 – 19 Mart belirlendi. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 105 TL ücret ödeyecek.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS’nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran’da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran’da yapılacak.