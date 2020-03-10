YKS geç başvuruları ne zaman? Başvuru ücreti 2020 yılında ne kadar oldu?

Üniversite adayları YKS’ye hazırlıklarına devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı 2020 YKS başvuru tarihini kaçıranlar için ÖSYM’den açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuru tarihi belli oldu. Peki YKS ne zaman yapılacak? İşte geç başvuru tarihi ve ücreti…

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? ÜCRET NE KADAR?

YKS geç başvuru tarihi olarak 18 – 19 Mart belirlendi. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 105 TL ücret ödeyecek.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.