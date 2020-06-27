YKS ikinci oturum sınavları ne zaman başlayacak? AYT ve YDT sınav saatleri…

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavında ilk oturum tamamlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ilk oturum sınavının sorunsuz şekilde yapıldığını açıkladı. Peki, YKS ikinci oturum sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

YKS (AYT YDT) SINAV SAATLERİ NE ZAMAN?

YKS ikinci oturumu (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak. YKS üçüncü oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak.

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, bugün olduğu gibi yarın da YKS sınavı sebebiyle tüm yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.