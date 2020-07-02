YKS ne zaman açıklanacak? YKS baraj puan uygulaması değişti mi?

YKS sınav maratonu, corona virüsü gölgesinde yurt genelinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, iyi bir üniversite kazanabilmek için YKS sınavına girdi. Sıkı önlemler eşliğinde YKS sınavında ter döken öğrenciler, şimdi YKS sınav sonuçlarını merak ediyor.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite hayali ile girdiği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da ilan edilecek.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.