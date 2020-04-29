YKS ne zaman? YKS tarihi için yeni açıklama geldi mi?

ÖSYM, corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihinde değişiklik yaparken, YKS 2020'nin tarihini de değiştirilmişti. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sınavı ile ilgili yeni açıklama var mı sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte detaylar…

YKS 2020 ERKENE Mİ ALINDI?

Sınava hazırlanan öğrenciler, dün akşam sosyal medyada yayılan haberle adeta şok oldu. ‘2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı’ iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Ancak ÖSYM’nin böyle bir planı bulunmuyor. ÖSYM tarafından sınav tarihinin tekrar değiştiği ve YKS 2020’nin erkene alındığı iddiaları doğru değil.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS için sene başında açıklanan takvimde belirlenen tarih 20-21 Haziran'dı. Ancak hayatımıza corona virüsü girdikten sonra birçok sınavın da tarihi değişti. Bunlardan biri de YKS 2020 sınavı oldu. ÖSYM, YKS 2020 için yeni takvimini 25-26 Temmuz olarak açıkladı.