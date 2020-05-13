YKS ne zaman? YKS tarihi yine değişti mi? İşte ÖSYM sınav takvimi…

Türkiye'de milyonlarca öğrenci velisini çok yakından ilgilendiren YKS tarihi ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Corona virüsü sebebiyle eğitimde birçok sınavında yapılan değişiklikler sonrası öğrenciler YKS sınavının en zaman olacağını merak ediyor. İşte detaylar…

YKS NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının yeni tarihini açıkladı. Buna göre YKS, en son açıklanan tarihinden yaklaşık bir ay öne çekilmiş oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle birçok sınav takvimi yeniden belirlendi. ÖSYM, yayınladığı yeni sınav takvimi ile sene içerisinde yapılacak sınavların tarihini açıkladı.