YKS online deneme sınavı ne zaman? YKS çevrimiçi mini deneme sınavına nasıl girilir?

MEB, YKS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin sistemi tanıması ve hazırlıklarını daha iyi sürdürmesi için YKS online deneme sınavı yapacak. 2 oturum halinde yapılacak sınav sonunda her öğrenciye karne verilecek.

YKS ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturum YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

YKS ÇEVRİMİÇİ SINAV KAYIT SAYFASI

YKS ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, “http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx” adresinden kayıt olabilecek.

Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi “Youtube” kanalından yayımlanacak.

Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, “ogmmateryal.eba.gov.tr” ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “https://ogm.meb.gov.tr/” adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.

Mini deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazırlandı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.