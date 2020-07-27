YKS sayısal birincisi Esad Yusuf Atik SÖZCÜ’ye konuştu

Kabataş Erkek Lisesi mezunu Esad Yusuf Atik sayısalda yanlış yapmayarak, 80 netle 500 tam puana ulaşarak YKS’de sayısal alanda birinci oldu.

Atik pandemi önlemleri altında sınava hazırlık sürecini SÖZCÜ’ye anlattı.

“PANDEMİ DÖNEMİ BENİM İÇİN AVANTAJ OLDU”

Dershaneye gittiğini fakat daha çok kendi stiliyle çalışmanın faydasını gördüğünü söyleyen Atik, pandemi sürecinin kendisi için avantaj olduğunu belirterek internetten videolar izleyerek sınava çalıştığını söyledi.

Çalışma temposunu anlatan Atik, “Biraz daha rastgele çalışma tempom vardı o günkü ruh halime göre değişiklik gösteriyordu. Bana göre en verimli çalışma şekli bu herkesin kendine göre farklı bir stili olacağını düşünüyorum bu konuda” diye konuştu.

“SOSYAL HAYATIMI KISITLAMADIM”

Sınava hazırlanan öğrencilerin kendisine, sosyal çevresine zaman ayırarak çalışması gerektiğini öneren Atik, şunları söyledi:

* Dershaneye de gittim ama çok fazla çalışıp kafasını kitaplardan kaldırmayan, arkadaşlarıyla hiç görüşmeyen, sürekli okulda veya evde oturup ders çalışan insanlarda var ama ben bunun ruhen çok yorduğunu düşünüyorum.

* Hafta içi belli günlerde arkadaşlarımla görüşmeye devam ettim. Sosyal hayatımı kısıtlamadım ve bence bu da çok etkili oldu, deşarj olma açısından.

* Pandemi döneminde de zaten dışarı çıkamadığımız için internetten takip ettim dershanenin derslerini ya da Youtube’dan çok fazla coğrafya çalıştım.

“MATEMATİK BEKLEDİĞİMDEN DAHA KOLAYDI”

Lise hazırlık sınıfından bu yana yazılım, robotik gibi alanlara ilgili olduğunu belirten Atik, bilgisayar mühendisliği bölümü istediğini söyledi.

Sınav hakkında da konuşan Atik, geçen senelere ait sorulara göre bu sene Türkçe sorularının daha zor olduğunu ve 2 yanlışının da bu bölümden geldiğinin söyledi.

Atik, “Beklediğimden zordu çünkü bir önceki senelere göre paragraf sorusu çok fazlaydı, dil bilgisi daha az sorulmuştu. Matematik beklediğimden daha kolaydı. Kalanı da beklediğim gibiydi” diye konuştu.

“SINAV GERİYE ÇEKİLDİĞİNDE BİRAZ TEPKİLİYDİM”

Sınav tarihlerinin değişmesinin çalışma durumunu etkilemediğini belirten Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

* 12. sınıfın sonunda kalan belli başlı konular var ve bu konular ağırlıklı olarak ezbere dayalı konulardı.

* Sınav ileri bir tarihe alınınca bunları çalışacak bol zaman oluyordu ve hali hazırda çalışmış öğrenciler için dezavantaj oluyordu çünkü rakiplerimiz bize yetişebilecek düşüncesi oldu.

* Sonra geriye alındı öncesinde biraz tepkiliydim ‘neden geriye alındı?’ diye. Fakat sonradan fark ettim ki bu sınava çalışma temposunu 1 ay daha çekemezmişim. İyi ki geriye alındı diye sevindim.