YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS ertelenecek mi?

Hazırlıklarını evlerinde sürdüren öğrenciler bir yandan da YKS hakkında araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM, corona virüsü yüzünden eğitimde yaşanan aksaklıklar sebebiyle birçok sınavın takviminde değişikliğe gittiğini açıklamıştı. MEB ise TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar”ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın yeni yapılan düzenleme ile 25-26 Temmuz 2020’de yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

YKS TEKRAR ERTELENİR Mİ?

Sınavı yaz tatili döneminin ortasına ertelenen YKS’nin sonuçlar, tercih, ek tercih gibi süreçleri göz önüne alındığında bir kez daha erteleme yapılması beklenmiyor.