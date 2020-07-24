YKS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? TYT, AYT ve YDT baraj puanları değişti mi?

İyi bir üniversitede eğitim almak için YKS sınav maratonuna giren milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. ÖSYM, 28 Temmuz tarihinde YKS sonuçlarını erişime açacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra ise tercih işlemlerine başlayacak. İşte YKS ile ilgili son haberler…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS tercihleri ise 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde son bulacak.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.