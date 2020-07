YKS sonuçları için son günler! ÖSYM, 2020 YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Yaklaşık iki buçuk milyon lise son sınıf öğrencisinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için artık son iki güne girildi. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonucunu aileleriyle birlikte merak içerisinde bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih işlemlerine başlayabilecek. YKS sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

2020 YKS SONUÇ EKRANI

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans

programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini

tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3’teki ön lisans, Tablo-4’teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

2020 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU