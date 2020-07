YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları için duyurulan tarih!

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sonuçları için belirlenen tarih 28 Temmuz olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan tercih kılavuzu sayesinde tercihler öncesi bilgi edinen öğrenciler, YKS’den aldıkları puana göre tercihlerini yapacak. İşte YKS’de heyecan yaratan süreçle ilgili ayrıntılar…

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı 150′ ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve

üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.