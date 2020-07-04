YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihte!

İki buçuk milyon adayın giriş yaptığı YKS'de öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarında bir yol çizecek. Sınavların sona ermesiyle stresli bir dönemi arkalarında bırakacak öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.