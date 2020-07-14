YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi için kafa karıştıran iddia!

YKS sonuçları için nefesler tutuldu ve öğrenciler bir an önce YKS sonuçlarına kavuşmak istiyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sonuçları açıklamasına kilitlenmiş durumda. YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, üniversite tercihlerini yapacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. YKS sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları doğru değil.