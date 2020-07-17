YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları için beklenen tarih geliyor…

Corona virüsü gölgesinde yapılan YKS sınav maratonuna yaklaşık 2.5 milyon öğrenci girdi. İyi bir üniversitede okumak için sınavda ter döken öğrenciler, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. YKS sonuçlarının belirlenen tarihten daha erken açıklanacağına dair iddialar ise gerçeklik taşımıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak. YKS sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları doğru değil.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.