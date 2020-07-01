YKS sonuçları ne zaman? Eğitim Bilgileri güncelleme ve seçme işlemleri başladı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, üç oturumda yapılan YKS sınavında ter döktü. YKS’ye başvuran adaylar, 30 Haziran-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aday işlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol ve seçme işlemlerini yapabilecek. Ayrıca adayların eğitim bilgileri kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için okul müdürlüklerine kamu kurumları işlemleri sistemi açıldı.

YKS SORU KİTAPÇİKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

ÖSYM'DEN YKS ADAYLARINA DUYURU: EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME VE SEÇME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

2020 YKS: Sistemdeki Eğitim Bilgilerinin Adaylar Tarafından Kontrolü ve Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi

2020-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2020-YKS’ye başvuran adayların 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 7 Temmuz 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı.