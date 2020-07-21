ÖSYM, YKS sınav ve sonuç takvimi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman, saat kaç açıklanacak?

İyi bir üniversitede okumak için sınav heyecanı yaşayan öğrencilerin gözü kulağı 28 Temmuz tarihinde. ÖSYM, YKS sonuçlarını 28 Temmuz'da erişime açacak. Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, 28 Temmuz tarihinden sonra tercih heyecanı yaşayacak. Peki, YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını 10.00’da erişime açması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.