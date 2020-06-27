YKS sonuçları ne zaman? YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak sınavlarla gerçekleştirilmiş olacak. YKS 1. oturum olan TYT sınavı bugün 10.15'te başladı. Belirlenen takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren öğrenciler, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM, soru kitapçığı ve cevap anahtarı için bir tarih açıklamadı Ancak, geçtiğimiz yıl yapılan sınavlar göz önüne alındığında soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan, YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak.

TYT’DE KAÇ SORU SORULACAK?

TYT’de Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

YARINKİ SIANVLAR KAÇ DAKİKA?

TYT, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.