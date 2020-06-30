YKS sonuçları ne zaman? YKS soruları ve YKS cevap anahtarı yayınlandı!

ÖSYM, TYT, AYT ve YDT sınavlarının soru kitapçığını ve cevap anahtarını dün akşam saatlerinde erişime açtı. Milyonlarca adayın katıldığı YKS maratonu bu hafta sonunda tamamlandı. Üniversite adayları, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girdi. İşte soru ve cevapları ve sonuç tarihi…

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz’da ilan edileceğini açıkladı.

YKS SORU KİTAPÇİKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.