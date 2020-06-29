YKS soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM YKS (TYT, AYT ve YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı…

Milyonlarca öğrencinin yıllardır hazırlandığı YKS sınav maratonu sona erdi. Hafta sonu boyunca süren ve toplamda üç sınavın yapıldığı YKS sınavı corona virüsü gölgesinde yapıldı. ÖSYM Başkanı, önlemler eşliğinde geçen YKS sınavının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Sınava giren öğrencilerin merakla beklediği açıklama ise akşam saatlerinde yapıldı. YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı, dün akşam saatlerinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte TYT, AYT ve YDT sınavlarının soruları ve cevapları…

ÖSYM 2020 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

YKS BARAJ PUANLARI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Temmuz ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.

KKTC okulları için 2020-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Temmuz ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme

istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.