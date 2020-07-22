YKS tercih kılavuzu indir! 2020 YKS tercihlerinde bu detaylara dikkat!

Lise mezunları için heyecan artıyor. 2020 YKS sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak. YKS tercih kılavuzu ise ÖSYM tarafından bugün yayınlandı. Üniversite adayları YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken tüm detaylara bu kılavuz ile erişebilecek. 6-14 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek YKS tercih işlemleri hakkındaki ayrıntılı açıklamaları kılavuzdan görebilirsiniz. İşte 2020 YKS tercih kılavuzu ve tercihlerin yapılmasına ilişkin detaylar…

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını 10.00’da erişime açması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS tercihleri ise 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde son bulacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.