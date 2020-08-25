Üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hasan Aygün, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu.

Aygün şunları söyledi;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM Başkanının yaptığı bu açıklama sonrasında öğrenciler, YKS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM, daha önce yaptığı sınav sonuçları açıklamasını genelde saat 10.00'da yapıyor. YKS tercih sonuçlarının da bu saatte erişime açılması bekleniyor.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.