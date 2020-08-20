YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları için ipucu veren tarih!

Öğrencilerin eğitim hayatına yön verecek olan YKS tercih sonuçları sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı gün hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların 21 Ağustos cuma günü açıklanma ihtimali yüksek olarak görülüyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları yarın (21 Ağustos) açıklanabilir. ÖSYM, daha önce açıkladığı tercih sonuçlarını 10.00’da erişime açmıştı. YKS tercih sonuçlarının da sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.