YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

Öğrencilerin eğitim hayatına yön verecek olan YKS tercih sonuçları sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün attığı tweet ile YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İşte YKS tercih sonuçları detayları…

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

14 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercihleri için ÖSYM başkanı sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamayı yaptı;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.