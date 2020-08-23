YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları bekleniyor…

Yaklaşık 2,5 milyon lise mezunu öğrencinin üniversitelere geçişinde uygulanan YKS ardından tercihler 14 Ağustos’ta tamamlanmıştı. YKS tercihlerinin ardından sonuçlar için gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih yerleştirme sonuçları ile ilgili sosyal medydan yaptığı paylaşımda, önümüzdeki hafta içersinde duyurulacağını ifade etti.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih yerleştirme sonuçları için artık az bir süre kaldı. 2020-YKS tercih sonuçlarının tam olarak hangi gün açıklanacağı hakkında bir açıklama yer almasa da, ÖSYM Başkanı’nın önümüzdeki hafta sonuçları açıklayacağız ifadeleri bulunuyor. Üniversite tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 31 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirecek.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN ÖSYM’DEN AÇIKLAMA

14 Ağustos’ta tamamlanan YKS tercihleri için ÖSYM başkanı sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamayı yaptı;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.