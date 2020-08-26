YKS tercih sonucu sorgulama: ÖSYM üniversite yerleştirme sonucu sorgu ekranı…

Uzun süredir YKS için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav sonuçlarına göre tercihlerini tamamladı ve tercih sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla işaret ettiği tarihlerde açıklanan sonuçları sorgulayan öğrenciler hangi okullara yerleştiğini öğrenmeye başladı. Aşağıda yer alan link üzerinden YKS tercih sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SON AŞAMA KAYITLAR

Üniversite tericih sonuçlarının ardından öğrencilerin kayıt telaşı başlıyor. ÖSYM’nin ilan ettiği tarih aralıklarında öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamlayacak. Kayıtlara dair ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos’ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır.

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.