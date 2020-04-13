YKS yeni tarihi ne zaman? YKS konuları neler?

Sınav tarihi değişen YKS için ayrıca 9, 10, 11’inci sınıf müfredatına ek olarak 12’nci sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olacağı bildirildi. Peki YKS konuları neler? 12. sınıf müfredatında hangi konular var? İşte resmi siteden yayınlanan takvime göre YKS tarihi…

12. SINIF DERSLERİNE AİT GÜNCELLENEN KONULAR

YKS NE ZAMAN?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın yeni yapılan düzenleme ile 25-26 Temmuz 2020’de yapılacağını açıkladı.