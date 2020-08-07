YKS’de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihlerine kaç okul yazılabilecek?

YKS’de tercih süreci başladı ve öğrenciler üniversite tercihleriyle ilgili birçok ayrıntıyı merak ediyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecekler. Peki en fazla kaç okul tercih listesine yazılabilecek, YKS tercih hakkı kaç tane?

YKS’DE TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS’de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmakta.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN OBP’LERİNİN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR

2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS’ye girdikleri takdirde, OBP’lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.