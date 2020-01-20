YKS’ye kaç gün kaldı? ÖSYM takvimine göre YKS başvuruları ne zaman?

YKS başvuru tarihleri ve YKS sınav tarihi üniversite adaylarının gündeminde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. Üniversite hayatlarına başlayacak öğrenciler için kritik bir viraj olan YKS için de geri sayım başladı. YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihleri…

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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DGS SINAV TARİHİ

5 Temmuz’da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları ise 29 Temmuz’da açıklanacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül’de ilan edilecek.

ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs’ta, ALES/2 20 Eylül’de, ALES/3 9 Kasım’da yapılacak. Sınavların sonuçları ise sırasıyla 28 Mayıs, 15 Ekim ve 24 Aralık’ta açıklanacak.