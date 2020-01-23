YÖK Başkanı Saraç ‘ihtisaslaşan’ beş üniversiteyi açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, 2015 yılında başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı‘na yeni seçilen beş üniversiteyi açıkladı. Saraç, “Bugün 10 üniversitemize, yine aynı kriterler ile değerlendirmeye alınarak seçilen, Yozgat Bozok, Kırklareli, Çorum Hitit, Bartın, Artvin üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitemiz daha katıldı” dedi.

‘ENDÜSTRİYEL KENEVİR’ DE VAR

Artvin Çoruh Üniversitesi ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’, Bartın Üniversitesi ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’, Çorum Hitit Üniversitesi ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’, Kırklareli üniversitesi ‘Gıda’ ve Yozgat Bozok Üniversitesi ise ‘Endüstriyel Kenevir’ alanlarında ihtisaslaşacak.

2015’den günümüze kadar programa seçilen 10 üniversite şunlar: Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt üniversiteleri. (DHA)