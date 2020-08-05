YÖK sanal fuara nasıl üye olunur? YÖK sanal fuar nedir?

YÖK Başkanı’nın sanal fuar açıklamasıyla beraber YÖK Sanal Fuar 2020 öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Aşağıdaki link üzerinden YÖK Sanal Fuar 2020 üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

YÖK SANAL FUAR ÜYELİK EKRANI

ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER FUARDA OLACAK

Saraç, öğrencilerin program ve üniversite tercihi bağlamında gelecekleri açısından önemli bir karar verme sürecinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’ adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”