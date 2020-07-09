YÖK yatay geçiş takvimi… Yatay geçiş kontenjanları açıklandı!

Beklenen açıklama yapıldı ve YÖK yatay geçiş takvimi açıklandı. YÖK’ün internet sitesinde erişime açılan yatay geçiş kontenjanları üzerinden ‘üniversite adı’ ve program bilgilerini girdiğinizde yurt içi ve dışı kontenjan bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.

YÖK YATAY GEÇİŞ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki link üzerinden YÖK yatay geçiş ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN

Takvimde yer alan bilgilere göre pek çok üniversitenin yatay geçiş başvuruları Temmuz-Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Aşağıdaki linkten yatay geçiş takvimine erişebilrisiniz.

YÖK YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ