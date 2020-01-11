YÖKDİL başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içerisinde alınıyor.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL başvuru ücreti ise 130 lira olarak belirlendi.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1), 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 08-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.