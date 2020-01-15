YÖKDİL başvuruları için son gün! ÖSYM aday giriş ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan YÖKDİL/1 sınavı; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır. YÖKDİL 1. sınavı başvuruları 16 Ocak Perşembe günü sona erecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar işlemlerini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM YÖKDİL SINAV BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden

ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:  Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

 Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

a) Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:

Adaylar başvuru merkezine şahsen giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır. Başvuru Merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

Başvuru merkezine gidildiğinde; Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması ve aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:

 Nüfus cüzdanın aslı

 T.C. Kimlik Kartı (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya

kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici

Kimlik Belgesi'nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.)

 Geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

 Pembe/Mavi Kartın aslı

 KKTC Kimlik Kartının aslı

Ayrıca adayların;  Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun

süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış

veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

 Engelli Adaylar İçin; ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık

kurulu raporunun bir örneği, Engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru

olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde doğrudan ÖSYM'ye gönderilecektir.)

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.