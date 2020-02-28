YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda. YÖKDİL’e girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adresten çıkarılabilir. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman?
YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 1 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.
YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 17-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 13 Eylül 2020'de yapılacak.
YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.