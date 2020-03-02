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YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı! 2020 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 1 Mart tarihinde uygulanan YÖKDİL/1 sınavının soru ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Sınava katılan adaylar soruları incelerken bir yandan da sonuçları merak etmeye başladı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

17:43 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı! 2020 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınasvı (YÖKDİL) soru ve cevaplarının yüzde 10’luk kısmını yayımladı. YÖKDİL sorularının ardından sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte YÖKDİL sınav soru ve cevapları…

YÖKDİL SORULARI YAYIMLANDI

01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Mart 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2020-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sınav sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

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Son güncelleme: 17:44 02.03.2020
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