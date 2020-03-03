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YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM YÖKDİL sonuçlarını ne zaman açıklanacak?

Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sınavının sonuçları öğrenciler tarafından beklenmeye devam ederken YÖKDİL soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:42 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM YÖKDİL sonuçlarını ne zaman açıklanacak?

1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı sonrasında adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. YÖKDİL sonuçları öncesi ÖSYM sınav soru ve cevaplarını paylaştı.

YÖKDİL SORULARI YAYIMLANDI

01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Mart 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2020-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sınav sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

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