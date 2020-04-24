Yol haritası bekleniyor

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ilkokul, ortaokul ve lisedeki her öğrenci için öğrenim ücretlerinin Eğitim-Öğretim yılının bir bütün kabul edildiğini hatırlatan özel okul sahipleri, gidilmeyen aylar için de ücretlerin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunu da hatırlattı.

Servis ve yemek ücretleri için ise veliyle yapılan sözleşmede eğer öğrenim ücretinin içinde bir anlaşma yapıldıysa, veliler ödemek zorunda kalabilecek.

Kurum sahiplerinin özellikle yemek ve servis ücretleriyle ilgili okulların kapalı olduğu aylar hesaplanarak alınmaması yönündeki fikirlerini Bakan Selçuk’a da bildirdikleri öğrenildi. Anaokulları, zorunlu eğitim dışında kaldığından veli ücret ödeyebilecek.

BAKANLA TOPLANTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 50’den fazla özel eğitim kurumu sahibiyle önceki gün on-line bir toplantı yaptı. Telafi eğitimi, yabancı öğretmenlerin denkliği, öğrenci ve öğretmenlerin kişisel verilerinin korunması, okulların kapalı Mart ve Nisan ayları ile ilgili öğrencilerin öğrenim, yemek, servis ücretleri konuları toplantıda gündeme geldi.

GÖZLER 30 NİSAN’A ÇEVRİLDİ

– Okullar yazın açık mı?

MEB, yaz tatilinde eğitim öğretim yapmayı planlamıyor.

– Telafi eğitimi ne zaman?

Eylülün ilk 2 haftası ve cumartesi yapılabilir.

– Telafide ne anlatılacak?

Okulda yapılamayan ders müfredatını kapsayacak.

– Eğitim yılı ne zaman?

7 Eylül’de açılması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı Ekim ayına ertelenebilir.