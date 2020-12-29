Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık üç hafta önce kapanan okullarda yüz yüze eğitim ilk dönem boyunca sürecek. Okullar 22 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yapacak ve üç hafta sürecek ara tatil sonrası yüz yüze eğitime başlayıp başlanmayacağına karar verilecek.

Güncellenme: 08:13, 29/12/2020
Haberler Eğitim
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitim hakkında açıklamada bulundu. Gelişmelerin ümitvar olduğunu söyleyen Erdoğan; “Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik, gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK ARA TATİL 22 OCAK'TA BAŞLAYACAK

İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin merakla beklediği ara tatil (sömestr) 22 Ocak tarihinde başlayacak. Dönem başında iki hafta olarak planlanan ara tatil üç hafta olacak ve okullarda ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak.

15 Şubat tarihinde okulların yüz yüze eğitimle başlayıp başlamayacağı ise henüz belli değil. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim kararının Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile alınacağını duyurmuştu.

İlginizi ÇekebilirMEB'den yüz yüze eğitim kararı! Okullarda sınav olacak mı?MEB'den yüz yüze eğitim kararı! Okullarda sınav olacak mı?
AKP Corona Cumhurbaşkanı meb Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Sağlık Bakanlığı sınav tatil TAyyip Erdoğan yüz yüze