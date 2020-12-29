Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitim hakkında açıklamada bulundu. Gelişmelerin ümitvar olduğunu söyleyen Erdoğan; “Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik, gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK ARA TATİL 22 OCAK'TA BAŞLAYACAK

İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin merakla beklediği ara tatil (sömestr) 22 Ocak tarihinde başlayacak. Dönem başında iki hafta olarak planlanan ara tatil üç hafta olacak ve okullarda ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak.

15 Şubat tarihinde okulların yüz yüze eğitimle başlayıp başlamayacağı ise henüz belli değil. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim kararının Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile alınacağını duyurmuştu.