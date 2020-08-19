Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online eğitim ve yüz yüze eğitim başlangıç tarihi…

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı Ağustos ayının ortalarına geldik. . Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” dedi. Ayrıntılar ise şu şekilde…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

OKULLARLA İLGİLİ MESAJ

Prof. Dr. Kara, vatandaşlara maske ve mesafeye dikkat edilmesi çağrısında bulunarak “Kayıplarımız olmasın, geleceğimiz çocuklarımızın eğitimi eksik kalmasın” dedi.

BAKAN ZİYA SELÇUK TARİHİ DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 2020–2021 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin açıklama yapmış, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” demişti.