Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, COVID-19 pandemisinin seyri ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun da tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitime bir süre ara verilmişti.

Online eğitim sürerken, ilk olarak 21 Eylül'de anaokulu ve 1'inci sınıflar için başlayan kısmi yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya bugün geçildi. Bugün itibarıyla ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

İlkokullarda okula başlayan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. İstanbul Zeytinburnu’nda okula başlayan bir ilkokul öğrencisi Virüsten korunmak için önlem aldığını anlatarak, “Heyecan çok var. Bir yere dokunmayacağım, dezenfektan sıkacağım. Bu şekilde kendimi virüsten koruyacağım” dedi.

Bir başka ilkokul öğrencisi ise “Maske takacağım hiçbir yere dokunmayacağım, çok dikkat edeceğim, umarı kimse bu süreçte korona virüse yakalanmaz” ifadelerini kullandı. (İHA-DHA)