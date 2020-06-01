1 Haziran altın fiyatları son durum: Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Altın fiyatları yeni ayın ilk gününde de merak ediliyor. 1 Haziran ile birlikte gram altın ve çeyrek altın kaç para olduğu sorusu internette aratılıyor. İşte 1 Haziran canlı altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 381,28

Satış: 381,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 621,00

Satış: 628,80

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.241,90

Satış: 1.256,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.472,10

Satış: 2.504,20

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3– Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4– Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5– Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri

6– Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8– Enflasyon oranları,

9– Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10– Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13– ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.