1 milyar euroluk Oktoberfest iptal edildi

Her yıl Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük halk festivallerinden biri olan Oktoberfest'i de corona virüsü vurdu. Fesvitale ev sahipliği yapan Bavyera Eyaleti'nin yönetimi; 2 hafta süren, geleneksel kıyafetlerin giyildiği, tüm dünyadan 6 milyon kişinin katıldığı, bol miktarda bira ve sosisin tüketildiği festivalin iptal edildiğini açıkladı.

‘KARAR CANIMIZI ACITSA DA RİSK ÇOK FAZLA’

Eyalet Başkanı Markus Soeder, “Bu karar canımızı acıtsa ve utanç verici olsa da risk çok fazla” diye konuştu. Münih şehrine 1 milyar eurodan fazla ekonomik getiri sağlayan festival bu sene 19 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecekti. Almanya'da bazı eyaletler, virüs salgınının yavaşlaması sonrası karantina kurallarını hafifletmeye başladı. Ancak büyük organizasyonlar düzenlenmesi 31 Ağustos'a kadar yasak. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, salgınla mücadele konusunda yaşanan ilerlemenin devam etmesi için vatandaşları disiplini elden bırakmamaları konusunda uyardı.

‘YENİ VAKA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ’

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 147 bin 062. Yeni vaka sayısındaki artış hızı ise her geçen gün düşüyor. Almanya'da salgın nedeniyle 4862 kişi hayatını kaybetti. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, festival için şehirlerine gelme planı yapan 2 milyon kişiyi hayal kırıklığına uğrattıkları için üzgün olduğunu söyledi.

1810 YILINA KADAR UZANIYOR

Festivalin tarihi 1810'a uzanıyor. İlk Oktoberfest, dönemim Bavyera Veliaht Prensi Ludwig'in evlenmesi onuruna düzenlendi. Eğlence 6 gün boyunca sürdü ve at yarışıyla sonlandı. O tarihten beri eğlence her sene düzenlenmeye devam etti. Günümüzde ise Oktoberfest, bol miktarda bira içilip şarkılar söylenen, çok sayıda sosisli ve pretzel (Alman simidi) yenen bir eğlence haline geldi.