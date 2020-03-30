1 trilyon dolarlık fon çare arıyor

1 trilyon 73 milyar dolarlık (10 trilyon 88 milyar kron) büyüklüğe sahip fon, dünya borsalarında yaşanan büyük satış dalgasının yanı sıra Norveç Kronu'nun dolar karşısında bir ay içinde yüzde 30'u bulan değer kaybı karşısında adeta çaresiz kaldı.

Fon yönetiminde önemli bir güce sahip Norveç Merkez Bankası, geçen hafta dolardaki yükselişin devam etmesi durumunda müdahale edeceğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE YATIRIMI VAR

Geçen yıl fon portföyünün yüzde 70.8'i hisse senetlerinde, yüzde 26.5'i sabit getirili menkul kıymetlerde ve yüzde 2.7'sinin gayrimenkul yatırımlarındaydı.

2019'da hisse senedi yatırımlarından elde edilen yüzde 26'lık getiriyi değerlendiren Norveç Varlık Fonu CEO'su Yngve Slyngstad “harika bir yıl” değerlendirmesi yapmıştı.

Varlık Fonu, 73 ülke ve 9 bin 200 firmaya yatırım yaptı. Fonun Türkiye'de 53 şirkette dağılan 803 milyon dolarlık hisse senedi ve devlet tahvillerinde 497.9 milyon dolarlık yatırımı var. Recep GENEL / SÖZCÜ