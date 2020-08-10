10 Ağustos altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında sular durulmuyor. Piyasalarda haftanın ilk gününe 477 lira seviyelerinde başlayan gram altın, akşam saatlerinde 480 lira seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 835 lira seviyelerinde güne başlarken, akşam saatlerinde 810 lira dolaylarından satılıyor. Hızlı tırmanış yaşayan altın fiyatlarındaki son gelişmeleri ve uzman yorumlarını sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 10 Ağustos güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 480 lira

Çeyrek altın: 810 lira

Yarım altın: 1623 lira

Cumhuriyet altını: 3135 lira

Not: Fiyatlar değişiklik gösterebilir.

ALTIN FİYATLARI NASIL GERİLER?

Pandemiye karşı açıklanan ekonomik paketlerin sona ermesi durumunda altın fiyatlarının gerileyebileceğini öngören İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Yeni paketler çıkarılmazsa yatırımlardaki teminatları altın ile karşılama durumu oluşabilir. Bu da altın fiyatlarının bir miktar gerilemesine neden olur. Bu seviyenin de ons için 1.950 dolar olması beklenebilir. Daha fazla düşü için aşının bulunması gibi gelişmelerin olması gerekiyor. Bunun için de bir zaman söylemek çok zor.” dedi.

“BU GİBİ DURUMLARDA BEKLEME TARAFTARIYIM”

Bu gibi durumlarda altın alımı için beklemeyi daha doğru bulduğunu belirten Yıldırımtürk, “Altın almak isteyenler almayı düşündükleri rakamın yarısını alsınlar, ‘Çok kâr ettim satmak istiyorum” diyenler de aynı şekilde yarısını satsınlar. Bütün barutlarını tek seferde harcamasınlar.” dedi.