’10 bin liralık kredide vatandaş beklemeye alındı’

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Koncuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a “Devlet bankaları kaç kişiye olumsuz cevap vermiş, kaç kişiyi beklemeye almıştır” sorusunu yöneltti.

Koncuk, önergesinde “Covid-19 tedbirleri kapsamında on binlerce esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı, milyonlarca işsizimize yüz binlercesinin daha katıldığı, asgari ücretli, emekli gibi son derece kısıtlı geliri olanların ciddi sıkıntıya düştüğü açıktır.

6 ay ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi ile ilgili kamuoyunda çok ciddi bir infial uyanmıştır” ifadesine yer verdi.

Kaç başvuru reddedildi

İYİ Partili İsmail Koncuk, Meclis'e verdiği önergede devlet bankalarına 10 bin TL kredi başvurusu yapan toplam kaç kişi olduğunu sordu.