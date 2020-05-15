10 bin ton limon ihracatına izin

Tarım ve Orman Bakanlığı 10 bin ton limon ihracatına tekrar izin verdi. Limon kolonyası ve vatandaşın C vitamini ihtiyacını karşılamak için ilk vakanın çıktığı 11 Mart tarihinden itibaren limona ciddi bir talep olmuştu. Bunun üzerine bakanlık 7 Nisan’da limonu stratejik bir ürün kabul etmiş ve ihracatını ön izne bağlamıştı.

Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10.000 ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Bu konuda kimse kendine paye çıkarmasın. Planlamamızı ihtiyaca göre yaptık. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve tüketicilerin yanındayız.”

Ticaret Bakanlığının, 7 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle limon ihracatı 31 Ağustos 2020’ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlanmıştı.