10 milyon işçiyi köle yapacaklar

Meclis'teki köle işçilik yasasının geri çekilmesi için bir araya gelen Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'e Uluslararası Sendika Konfederasyonu'ndan (ITUC) ile Avrupa Sendikaları Konfederasyonundan (ETUC) destek geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'e ortak bir metinle tam destek mesajı gönderen ETUC ve ITUC yöneticileri, köle işçilikle ilgili düzenlemelerin yasalaşması halinde Türkiye'deki yaklaşık 10 milyon işçinin emeklilik, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sosyal güvenlikle ilgili haklarını kaybedecekleri uyarısında bulundu.

İŞÇİ HAKKINA SALDIRI

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ile ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini'nin imzalarını taşıyan ve ‘Sevgili Kardeşlerim' hitabıyla başlayan destek mektubunda, işçilerin itiraz ettiği düzenleme için, ‘İş güvenliğini ve işçi haklarını tehdit eden, geçici istihdamı teşvik eden yasa tasarısı' ifadesi kullanıldı. Mesajda, tasarıyı hazırlayanların genç işçilerin ve 50 yaşından büyüklerin istihdam edilebilirliğini artıracağı iddialarının aksine, yeni yasanın işçileri sosyal güvenceden mahrum bırakacağı, işyerlerinde yaş ayrımcılığına dayalı iki kademeli bir istihdam sistemi kuracağı, güvencesiz ve kayıt dışı işleri yasallaştıracağı ifade edildi.

Yasanın çıkması halinde işverenlerin 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere belirli süreli sözleşmeler uygulayabileceğine işaret edilen mektupta, “İş güvencesinden yoksun bırakılacak işçiler, sendika üyeliği ve toplu pazarlık hakları üzerindeki sınırlamalar nedeniyle de ayrımcılığa maruz kalacaklar. Yaklaşık 10 milyon işçinin etkileneceği hesaba katıldığında, bu uygulama, uluslararası temel çalışma standartlarının ihlali, ülkenin tüm çalışma ilişkileri sistemine vurulan ciddi bir darbe ve sendikalara yönelik bir saldırı anlamına gelmektedir” denildi.

İŞÇİYE KORUYUN

ITUC ve ETUC'un dünyada 200 milyon, Avrupa'da 45 milyon işçi üyesiyle Türkiye'deki sendikacıların yanında olduğu belirtilen mektupta “Hükümeti sendikalarla istişare yapmaya, insana yakışır ve güvenli istihdamı teşvik etmek için en etkili mekanizma olarak işçi haklarını ve toplu pazarlığı zayıflatmayan aksine geliştiren gerçek bir koruma paketi hazırlamaya çağırıyoruz” denildi.