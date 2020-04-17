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10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Nisan gecesi sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için dışarı fırladı. Dışarı çıkanların yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı. 31 ilde 18 milyon 679 bin 913 hane bulunuyor. Bu hanelerin yüzde 12'si 2 milyon 241 bin 589 hane yapıyor.

Sozcu.com.tr
08:42 -
Haberler Ekonomi
10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?

Dünyaca ünlü araştırma şirketi IPSOS'un önceki gün yayınladığı İşaretler: Koronavirüs Krizini Anlamak isimli araştırmada çarpıcı sonuçlar bulunuyor.

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı duyurulduktan hemen sonra saat 22:00-24:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için sokağa çıkmış.

İstanbul’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uzayabileceği endişesiyle alışveriş yapmak için sokağa çıkmıştı. Fotoğraf: Depo Photos

Sokağa çıkan hanelerin ise yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını, yüzde 49'u ekmek, yüzde 38'i zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünler, yüzde 32'si süt ve yüzde 25'i ise su almak için çıkmış.

IPSOS'un araşıtrma sonuçları IPSOS Hane Tüketim Paneli örneklemine mensup sokağa çıkma yasağı olan 31 ilden seçilen 850 haneden oluşuyor.

NE OLMUŞTU?
11-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacağı 10 Nisan Cuma gecesi saat 22:00 sularında açıklanmış halk panikle sokağa çıkmıştı. Süreç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ile sonuçlanmış, Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

 

 

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Son güncelleme: 09:05 17.04.2020
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